Перед посадкой лук держат в холодильнике

- На Рождество имею свежую зелень, потому что сейчас сею рассаду. Мини-огород устраиваю на окне. Сею салат, петрушку, укроп, базилик, шпинат, лук, - рассказывает 35-летняя Марта Баламут из города Малая Виска Кировоградской области.

Для зимней зелени покупает биогумус, смешанный с кокосовым волокном. Посыпает использованной кофейной гущей для разрыхления почвы.

- Когда же сама готовлю субстрат, то в одинаковом количестве смешиваю землю, перегной и торф. Должно получиться ведро почвы. В него насыпать килограмм песка и по столовой ложке мочевины и нитрофоски.

Перемешивает, раскладывает в широкие контейнеры высотой 20 см.

- Перед посадкой лук кладу в холодильник на неделю. Делаю возле верхушки крестообразный надрез. Сажаю донышком вниз. Погружаю в землю наполовину. За неделю проклюнется перо. Если на дворе хмуро, надо досвечивать лампами. Ставлю их на высоте полуметра над растением. Без света зелень загрубеет.

Семена укропа и петрушки перед посевом замачивает на сутки, базилика - на двое. Он долго прорастает, потому что семена содержат много эфирных масел.

- Глубина посева должна быть полсантиметра. Немного присыпаю землей и натягиваю пищевую пленку.

Ставит контейнеры на южной стороне дома. Раз в два дня помещение нужно проветривать, но без сквозняков.

Пленку снимает, когда ростки проклюнутся. Это может быть через две-три недели после посева. Еще через такое время можно срывать зелень.

- Не поливаю из чашки, чтобы не повредить. Ежедневно опрыскиваю водой. Так капли мягко ложатся на рассаду, не травмируя ее.