Перед посадкой лук держат в холодильнике

- На Рождество имею свежую зелень, потому что сейчас сею рассаду. Мини-огород устраиваю на окне. Сею салат, петрушку, укроп, базилик, шпинат, лук, - рассказывает 35-летняя Марта Баламут из города Малая Виска Кировоградской области.
Для зимней зелени покупает биогумус, смешанный с кокосовым волокном. Посыпает использованной кофейной гущей для разрыхления почвы.
- Когда же сама готовлю субстрат, то в одинаковом количестве смешиваю землю, перегной и торф. Должно получиться ведро почвы. В него насыпать килограмм песка и по столовой ложке мочевины и нитрофоски.
Перемешивает, раскладывает в широкие контейнеры высотой 20 см.
- Перед посадкой лук кладу в холодильник на неделю. Делаю возле верхушки крестообразный надрез. Сажаю донышком вниз. Погружаю в землю наполовину. За неделю проклюнется перо. Если на дворе хмуро, надо досвечивать лампами. Ставлю их на высоте полуметра над растением. Без света зелень загрубеет.
Семена укропа и петрушки перед посевом замачивает на сутки, базилика - на двое. Он долго прорастает, потому что семена содержат много эфирных масел.
- Глубина посева должна быть полсантиметра. Немного присыпаю землей и натягиваю пищевую пленку.
Ставит контейнеры на южной стороне дома. Раз в два дня помещение нужно проветривать, но без сквозняков.
Пленку снимает, когда ростки проклюнутся. Это может быть через две-три недели после посева. Еще через такое время можно срывать зелень.
- Не поливаю из чашки, чтобы не повредить. Ежедневно опрыскиваю водой. Так капли мягко ложатся на рассаду, не травмируя ее.
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