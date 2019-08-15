Перец сорта Атлант весит 200 граммов

- Года три сею разные сорта сладкого перца. У них плоды конусовидные без острого кончика. Стенки толстые и красные. Идеальны для фаршировки, потому что правильной формы. Бывает, линейки не хватает, чтобы измерить длину. В среднем вырастают более 20 сантиметров, - рассказывает Людмила Рыбак, 53 года, из города Благовещенское Кировоградской области.

- Мои сорта приспособлены к перепадам температур, поэтому подходят для выращивания во всех областях. Выдерживают мороз и жару со степными суховеями. На кусте вырастают 40-50 плодов.

Первым созревает сорт Тритон. Он один из самых ранних. Плоды весят 150 г. Сначала желтые, постепенно краснеют. Кусты не выше 0,5 м, поэтому их подвязывают.

- Чего не скажешь о метровом сорте Атлант. Он тянется вверх и ему необходима опора. Особенно, когда наливаются плоды весом 170-200 граммов.

Такие же перцы и у среднеспелого сорта Воловье ухо. С одного куста срывает 3 кг красных глянцевых плодов. Эти сорта универсальны, их можно выращивать в теплице и на огороде. По вкусу - сочные и сладкие.

- Я всегда мульчирую участок перца, поэтому от погоды мало завишу. Долго сохраняется влага. Заодно и корни притененные, так как расположены сверху. Подходит сено или привядшие сорняки без семян.

Перец хорошо растет после огурцов и капусты. От высадки рассады до зрелости проходит 60 дней.

- Обсаживают ряды свеклой. Высокая ботва защищает перец от ветра и холода.

Удобряет во время цветения и при формировании плодов. Первый раз коровяком или птичьим пометом, второй - суперфосфатом. Его берет 2 ст. л на 10-литровое ведро воды. Добавляет 1 ч. л. сульфата калия и мочевины.

- Заготовляю семена из своего перца. Срываю хороший стручок и кладу на подоконник до полного созревания. Когда все сморщится, выбираю семена, но не промываю. Подсушиваю и кладу в бумажный конверт до весны.