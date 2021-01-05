Перцы сорта Леся напоминают сердца

 
Ексклюзивы
1/5
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 990
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 2007
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 927
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3582
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2475
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 567
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4779
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 963
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1575
Фото
Все фото
3
2
2
2
7
Семена закладывают в период растущей Луны
Семена закладывают в период растущей Луны
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Посевной календарь на 2015 год
Посевной календарь на 2015 год
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 306
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 8001
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 297
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5634
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 567
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 882
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
понедельник, 11 января 2021 00:01

Перцы сорта Леся напоминают сердца

  Комментировать
 

- Перец Леся стал открытием. Он сладкий и необычной формы - напоминает сердце, - рассказывает 59-летняя Елена Полянская из села Бондарня Бородянского района Киевской области.

- Сорт устойчив к засухе. Даже в жару дает хрустящие красные плоды с толстыми стенками. Поэтому подходит при изменениях климата, где земля превращается в пустыню.

Советует сорта болгарского перца выбирать в январе, чтобы успеть найти нужный вид. Зимой больший ассортимент семян и цена невысокая.

На рассаду сеют в конце января, урожай собирает в начале июля. Плоды срывает в три подхода, каждый куст дает не менее восьми перцев. Чтобы стебли не ломались, растения подвязывают к колкам. Перец Леся устойчив к заболеваниям, хотя от профилактических мероприятий отказываться не стоит.

- С сортом угадала. Семена взошли отлично. Рассада сильная. Ни одна не завяла, даже после пересадки не болел. Единственная беда - сладкий вкус перцев распробовали слизни. Пришлось поить их пивом, чтобы вывести с огорода.

- В консервации все равно все сорта порезаны и их форму не видно. А вот если плоды черные или фиолетовые, сразу понятно, что новинка. Больше всего люблю коричневый перец. Пахнет шоколадом, - говорит Юлия Мирчук, 50 лет, из села Бакай Вознесенского района Николаевской области.

Шоколадный перец не требует особого ухода. Плоды сначала зеленые, затем становятся коричневыми. Длинноваты с закругленными концами. Мякоть красная, хрустящая и сладкая.

Сорт Аэлита напоминает куб, а Сладкий шоколад - цилиндр. Плоды вырастают за 110 дней и весят 250 г.

- Также у меня есть новый сорт Красный великан, поражает размером плодов. Каждый величиной почти с литровую банку. Средний вес перцев - 300-400 граммов. Созревают за 130 дней. Скорее созревает перец сорта Ода. Имеет овально-конусовидные фиолетовые плоды весом 70 граммов.

Болгарский перец Небесный луч - новинка китайской селекции с деликатесными красными плодами весом 170-200 г. Сорт Золотой дождь дает плоды до 120 г округло-плоской формы.

- Айвенго - одна из урожайных и интересных новинок, выращивала в прошлом году. Он ранний. От полных всходов до созревания плодов проходит 125 дней.

Сажает рассаду возле огурцов или кабачков. Обходит места возле помидоров, потому что истощают землю.

- Чтобы рассада перца не сидела долго в почве, ее поливаю кальцинированной водой. Для нее перетираю на расстеленной газете скалкой яичную скорлупу и заливаю литром воды. Перемешиваю. Когда осядет, поливаю перцы, чтобы хорошо росли.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Перцы сорта Леся напоминают сердца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
3
 Просмотров: 14806
Футболистка начала продавать эротический контент после освобождения из команды
Футболистка начала продавать эротический контент после освобождения из команды
5
 Просмотров: 14427
&quot;Пошла за детьми&quot;: что умерла женщина, которую в Святвечер избил сожитель (обновлено)
"Пошла за детьми": что умерла женщина, которую в Святвечер избил сожитель (обновлено) 1 Просмотров: 10440
Минимум места и максимум удобств: показали впечатляющее жилье
Минимум места и максимум удобств: показали впечатляющее жилье
11
 Просмотров: 5536
Фотограф поделился невероятными фото с самого высокогорного села украинских Карпат
Фотограф поделился невероятными фото с самого высокогорного села украинских Карпат
12
 Просмотров: 5400
Сад-огород
"Bio Septix" бесплатно доставят Укрпочтой
"Bio Septix" бесплатно доставят Укрпочтой
"Bio Septix" бесплатно доставят Укрпочтой
"Bio Septix" бесплатно доставят Укрпочтой Просмотров: 18
В январе высевают скороспелую зелень
В январе высевают скороспелую зелень Просмотров: 198
Мексиканская тыква пахнет ананасом
Мексиканская тыква пахнет ананасом Просмотров: 90
Клещевину срубают после заморозков
Клещевину срубают после заморозков Просмотров: 126
Больше всего комментируют
4
Сразу в нескольких городах украинцы вышли на протесты
2
Оккупанты снова нарушили режим тишины в Донбассе
2
Чиновники, отвечающие за безопасность Капитолия, подали в отставку
1
Актеры так реалистично целовались, что боялись сломать носы
1
"Пошла за детьми": что умерла женщина, которую в Святвечер избил сожитель (обновлено)
Голосов: 717
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть