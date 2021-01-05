Перцы сорта Леся напоминают сердца

- Перец Леся стал открытием. Он сладкий и необычной формы - напоминает сердце, - рассказывает 59-летняя Елена Полянская из села Бондарня Бородянского района Киевской области.

- Сорт устойчив к засухе. Даже в жару дает хрустящие красные плоды с толстыми стенками. Поэтому подходит при изменениях климата, где земля превращается в пустыню.

Советует сорта болгарского перца выбирать в январе, чтобы успеть найти нужный вид. Зимой больший ассортимент семян и цена невысокая.

На рассаду сеют в конце января, урожай собирает в начале июля. Плоды срывает в три подхода, каждый куст дает не менее восьми перцев. Чтобы стебли не ломались, растения подвязывают к колкам. Перец Леся устойчив к заболеваниям, хотя от профилактических мероприятий отказываться не стоит.

- С сортом угадала. Семена взошли отлично. Рассада сильная. Ни одна не завяла, даже после пересадки не болел. Единственная беда - сладкий вкус перцев распробовали слизни. Пришлось поить их пивом, чтобы вывести с огорода.

- В консервации все равно все сорта порезаны и их форму не видно. А вот если плоды черные или фиолетовые, сразу понятно, что новинка. Больше всего люблю коричневый перец. Пахнет шоколадом, - говорит Юлия Мирчук, 50 лет, из села Бакай Вознесенского района Николаевской области.

Шоколадный перец не требует особого ухода. Плоды сначала зеленые, затем становятся коричневыми. Длинноваты с закругленными концами. Мякоть красная, хрустящая и сладкая.

Сорт Аэлита напоминает куб, а Сладкий шоколад - цилиндр. Плоды вырастают за 110 дней и весят 250 г.

- Также у меня есть новый сорт Красный великан, поражает размером плодов. Каждый величиной почти с литровую банку. Средний вес перцев - 300-400 граммов. Созревают за 130 дней. Скорее созревает перец сорта Ода. Имеет овально-конусовидные фиолетовые плоды весом 70 граммов.

Болгарский перец Небесный луч - новинка китайской селекции с деликатесными красными плодами весом 170-200 г. Сорт Золотой дождь дает плоды до 120 г округло-плоской формы.

- Айвенго - одна из урожайных и интересных новинок, выращивала в прошлом году. Он ранний. От полных всходов до созревания плодов проходит 125 дней.

Сажает рассаду возле огурцов или кабачков. Обходит места возле помидоров, потому что истощают землю.

- Чтобы рассада перца не сидела долго в почве, ее поливаю кальцинированной водой. Для нее перетираю на расстеленной газете скалкой яичную скорлупу и заливаю литром воды. Перемешиваю. Когда осядет, поливаю перцы, чтобы хорошо росли.