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понедельник, 30 сентября 2019 07:35

Озимый чеснок дезинфицируют дегтем

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- С только ярым чесноком не протяну, поэтому с осени сажаю еще озимый. Стараюсь успеть за три недели до морозов. Как раз укоренится, но не прорастет, - рассказывает Валентина Пархоменко, 52 года, из города Сновск Черниговской области. – Ориентируюсь по температуре воздуха ночью. Должна опуститься ниже 10 градусов. Если теплее, зубцы пойдут в рост. А это вредит.

Сажает на месте тыкв, кабачков, огурцов, капусты или гороха.

- Если участок глинистый, его надо разрыхлить речным песком. Его нужно хотя бы 10-литровое ведро на квадратный метр. Благодаря этому к корешкам лучше дойдет воздух и вода.

Затем чистит посадочный материал от чешуек. Зубцы должны быть среднего размера.

- Чеснок не дезинфицирую в марганцовке. Она сейчас дефицитная. Годится березовый деготь, который своим запахом отгоняет вредителей. Это средство натуральное и зубцам не навредит.

Разводит 1 ч. л. дегтя в 1 л воды. Замачивает зубчики на 5-6 ч. Делает 10-сантиметровые канавы и кладет в них зубчики на расстоянии 6-8 см. Заворачивает землю и мульчирует торфом. Вместо него можно использовать и перегной.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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30
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