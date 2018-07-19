Отечественные агрозапчасти вдвое дешевле, чем импортные

- Кум когда-то говорил, чтобы не гнался за дешевизной, а брал нормальную технику наших производителей. Мой первый мотоблок был китайский. Два года отработал, а затем поломалось крепление двигателя. Купить деталь нигде нельзя было, - рассказывает 59-летний Петр Ковч из села Стена Томашпольского района.

- Купить агрозапчасти к импортной технике сложно и дорого. Обслужить мотоблок украинского производства дешевле.

В Украину завозят широкий ассортимент агротехники от различных производителей.

- Какой бы хорошей не была техника, но мотоблок надо обслуживать ежегодно. По окончании сезона менять масло, проверять крепление, чтобы потом не было сюрпризов, - говорит специалист по обслуживанию агротехники Сергей Стариков, 36 лет, из столичной компании. - Часто нужно обновить навесное оборудование или заменить его на новое. Например, когда началась мода на мотоблоки, большинство покупали их только с плугами. Сейчас ищут косилки или устройства для полива. Бывает, надо заменить не весь опрыскиватель, а только какую-то запчасть, приобрести подшипник или другую деталь.

Труднее всего найти детали китайской техники. Их технические решения часто нестандартные.

- Чтобы заменить свечу в китайском тракторе, надо разобрать полдвигателя. Иногда деталь приходится ждать месяцами. Еще запчасти вдвое дороже украинских, - добавляет Сергей.