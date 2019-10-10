Осенью фруктовые деревья приживаются лучше

- С октября можно сажать яблоню, грушу, сливу и вишню. У персика, абрикоса и черешни слабее корни. Поэтому их посадку лучше отложить до весны. Если их уже купили, стоит саженец прикопать в песке или опилках. Они лучше держат влагу. Периодически поливать, - рассказывает Леонид Грищук, 54 года, агроном из Острога Ровенской области.

Лучше не покупать деревья с голым корнем, потому что он пересыхает. Должно быть с комом земли и без листьев. С ним растение не приживается.

- Для домашнего сада не подходят сорта, предназначенные для промышленного выращивания. Тем требуется с десяток обработок. А люди бывает, одну сделают, и то уже хорошо.

Чтобы растение прижилось, стоит сделать глиняную болтушку. Для нее смешать глину и воду до густоты сметаны. Поставить саженец на 2-3 часа. Выкопать ямы 60х60 см. Более глубокие не надо. Верхнюю почву отложить в сторону, так как содержит больше гумуса. Нижнюю на другую. Внести удобрения и поставить саженец. Засыпать сначала верхним грунтом, затем нижним.

- Нет принципиального правила соседей при посадке деревьев. Исключением является орех. Он при цветении мешает опылению всего сада. Поэтому его сажают отдельно. Остальные фруктовые деревья легко уживаются друг с другом. Нужно сажать культуры сразу по несколько сортов. Они будут перекрестно опыляться.

После посадки дерево следует обрезать на высоте 1 м. Благодаря этому начнут расти боковые ветви.

- При осенней посадке фруктовых деревьев главное их обильно полить. Не менее 20 литров воды на одно. Затем утеплить приствольный круг травой и торфом. Солома в саду не лучший утеплитель, ведь привлекает мышей.

Особенно деликатные груши. Мульча защитит от примерзания корешков в случае малоснежных зим.

- Чтобы спасти дерево от замерзания корней, люди порой обматывают его пленкой. Это большая ошибка, дерево плесневеет. Лучше ствол завернуть в шесть слоев газеты и примотать проволокой. Почву вокруг присыпать торфом или перегноем для эффекта одеяла.