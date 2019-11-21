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понедельник, 25 ноября 2019 00:20

Огурцы Мурашка созревают на Рождество

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60-летняя Лариса Гришко из города Полонное Хмельницкой области выращивает в теплице огурцы к новогодним праздникам. Созревают за 40-45 дней.

- Урожай зависит от сорта, - говорит. - Лучше всего зарекомендовали себя гибридные сорта F1. Урожайные, не требуют особого ухода. Что самое главное для зимнего посева - выдерживают недостаток света.

Сеет сорта Буян, Наташа, Зозуля, Мурашка и Лада. Теневыносливые гибриды не нуждаются в опылении. Переживают температурные перепады и не боятся морозов.

Готовит почву - смешивает землю, торф, перегной или солому. Так лучше доходят воздух и влага. Сеет семена в торфяные стаканчики и ставит на стеллажи в теплице.

- Так корешок не повредится. Останется в почве, где рос, - говорит. - Когда образуются два настоящих листа, пересаживаю в землю на расстоянии 30 сантиметров. Возле каждого куста вкапываю деревянный кол, по которому будет плестись стебель. В теплице поддерживаю температуру 18-22 градуса.

Огурцы солнцелюбивые, поэтому в теплице досвечиваю по 15 часов. Сверху можно повесить светодиодные лампы. Они ярче обычных, но энергии тянут меньше.

Огурцы в теплице подвязывает к кольям или натянутой на высоте 1,5 м проволоке.

Формирует куст после появления 8-9 настоящих листьев. Отщипывает в нижних трех узлах ветки. Когда растения достигнут проволоки, основной побег обкручивает дважды вокруг нее.

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