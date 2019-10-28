Новое биоудобрение увеличивает прибыль на 250 долларов с гектара

— В последние годы земля урожаем не радует. Хотя подкармливаю, как всегда. Денег на удобрения не жалею. Раньше лучше родило. А теперь каждый год все хуже, — рассказывает 56-летний Федор Богомолов из Николаевщины.

- Сын отдал пробу почвы на анализ - показало высокий уровень солей. Не знаю, где они могли взяться. Ведь о земле хорошо заботимся, всегда удобряем. Азота в изобилии даем. Проверенную селитру покупаем. Каждый год ею щедро угодья посыпаем.

В избыточном количестве традиционные азотные удобрения, в частности аммиачная селитра, нарушают микрофлору почвы и истощают ее. Из-за этого и снижается плодородие.

— Мы эту проблему решили: разработали безопасную и эффективную альтернативу — биоудобрение IPC. Все необходимые тестирования оно прошло. Результаты подтвердили — работает на всех культурах. Урожайность увеличивается в среднем на 20 процентов. Средство экологически безопасное, — говорит Владимир Шипко из компании "Шипко сельское хозяйство".

Методика IPC предусматривает внесение в землю основного удобрения и стимулятора роста. Оба продукта разработаны по одной технологии. Включают в себя специально разработанный биопрепарат и фитогормоны.

— Первыми в действие вступают фитогормоны. Укрепляют корневую систему растений, помогают ей разрастись, стать устойчивее к засухе и другим неблагоприятным воздействиям. Затем начинает действовать биопрепарат. Благодаря ему растения становятся способны самостоятельно извлекать природный азот из воздуха, а из грунта — труднодоступный фосфор.

За счет жизнедеятельности азотобактерий IPC восстанавливает потенциал поля и позволяет получить дополнительные 3% урожая. Также нормализует кислотно-щелочной баланс земли и полностью заменяет собой азотные удобрения.

— Если удобрять почву IPC, то не нужно вносить минеральный азот. Сэкономить удастся и на гербицидах. Препарат самостоятельно подавляет рост сорняков и предотвращает их распространение.

Благодаря IPC меньше затрат будет на обработку земли. Чтобы удобрить, надо раз проехаться трактором. Тогда как с селитрой делают три прохода. Только на горючем сэкономить удастся немало.

— Значительно превосходит IPC селитру и в дозировке. На 1 гектар его надо 6 килограммов. Селитру же вносят 150-200 килограммов на гектар. Все это дает возможность получить не менее 250 долларов дополнительного дохода с одного гектара. При этом плодородие и экологическое состояние почвы улучшится.

Доставка IPC бесплатна, что позволяет существенно сэкономить и на логистических затратах. Продажа осуществляется на условиях 50-процентной предоплаты. Остальную сумму платите после получения удобрения.

"Шипко сельское хозяйство"

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