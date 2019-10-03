Необходимый набор Санекс Septix со скидкой в октябре

Канадские биопродукты "Санекс Septix" много лет делают жизнь жителей частных домов легче. Очистить выгребную яму или туалет на улице, освободить забитые трубы, прочистить их и предотвратить появление жировых пробок - это все им под силу. Они действуют при любых температурах.

Биопродукт "Универсал" очищает трубы от жиров и остатков пищи. В случае возникновения жировых пробок или неприятного запаха - это биопродукт №1.

"Био Дрен" производитель рекомендует использовать при очистке труб ванной комнаты.

Биопродукты для выгребных ям восстанавливают дренаж септика, очищают стены и дно ямы. Позволяют отказаться от услуг ассенизатора.

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