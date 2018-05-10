Нашествие колорадских жуков вызвала теплая весна

- Ежегодно обрабатывала от жуков картофель перед посадкой, а в этом году соседка подбила высадить экологически чистую картошку. И надо же, чтобы именно сейчас навалилась куча колорадских жуков. Не знаю, где их столько взялось. Лезут и лезут, будто из гнезда, - говорит Вера Ищук, 56 лет, из поселка Стоянка Житомирской области. - Не знаю, обрызгивать, или это уже все вылезли и дальше уже оставят нас в покое.

- Это только первая волна. Дальше жуков будет еще больше, - говорит Виктор Синчук, 36 лет, агроном из Житомира. - Их нашествию в этом году способствовала погода. Теплая зима и весна помогли им хорошо выгреться в земле. В прошлом году жуки залезали зимовать в землю на глубину 70 см и вылеживались в ожидании тепла. А здесь - не успела картошка проклюнуться, а на дворе уже лето.

Хотя бояться надо больше не взрослых жуков, а их личинок. Они активно грызут кусты, чтобы быстро вырасти. Могут оставить только голые стебли. Пока отрастут и растение восстановится, надо будет уже выкапывать урожай. Поэтому и картошка не успеет вырасти.

- Проблема большой активности колорадских жуков в этом году коснется всех. Точнее, тех, кто не обработал картофель протравителями перед посадкой. Поэтому следует сразу обрабатывать растение препаратами от жуков. Хорошо себя показал американский "Кораген". Он убивает и личинок, и жуков, - советует эксперт.