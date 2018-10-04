Наборы "Санекс Septix" покупают в октябре со скидками

- Пока соседи ждут ассенизатора, я забыл о проблемах с выгребной ямой, - говорит 46-летний Александр Раневицкий из Кременца на Тернопольщине. - Дети купили "Санекс Septix". Пользуемся биопродуктом регулярно. Яма "дышит" и нет неприятного запаха.

"Санекс Septix" - биосредство для переработки отходов выгребных ям, септиков и канализации в домах и квартирах. Эффективно превращает их в жидкость без запаха, восстанавливает дренаж.

"Санекс Био Дрен" и "Санекс Универсал" используют для экстренной очистки труб и профилактики.

- Осенью ежегодно трубы забивались из-за жиров и холодной воды. А биопрепараты помогают поддерживать чистой внутреннюю поверхность труб по всей длине. Теперь покупать стало еще удобнее, потому что поставщик биосредств возобновил доставку почтой. Еще действует акция на наборы биопрепаратов. Это выгодно, потому что в наборах можно приобрести биопрепараты для очистки выгребных ям и профилактики труб.

Все биопродукты "Санекс Septix" действуют при любой погоде.

- Сейчас будет холодно, но "Санекс" - эффективен весь год, независимо от времени года. Также есть "Санекс Комплекс" в виде таблеток. Его добавляют в туалетный бачок. Бросил и забыл, а средство выполняет свою работу, - говорит Александр Иванович.

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