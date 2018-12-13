Набор "Санекс Septix" поможет отпраздновать без забот

На праздники часто возникают проблемы с обслуживанием выгребной ямы, еще и трубы имеют все шансы забиться жирами.

Вместо гостей придется встречать ассенизатора и сантехника. А это непредвиденные немаленькие расходы. Ассенизатор не всегда может выкачать яму полностью, да и не всегда есть возможность обслужить септик. В таких случаях на помощь приходят биопродукты "Санекс Septix".

Их используют для очистки выгребных ям, канализации в домах, квартирах и уличных туалетах. Средство разработали канадские производители специально для климатических условий Украины, поэтому биопрепарат эффективен и в холодное время. Применять следует ежемесячно!

В декабре есть возможность приобрести акционные наборы "Санекс Septix" для переработки отходов выгребных ям и для прочистки канализационных и сточных труб от жиров. Чтобы избежать неприятных ситуаций на праздники, надо заранее подумать о трубах и ежемесячно использовать биопродукты "Санекс Septix" профилактически.

Праздничные наборы можно заказать на сайте www.t-klio.dp.ua с бесплатной доставкой Укрпочтой в декабре. Сделайте праздники легкими и счастливыми для себя и родных!