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понедельник, 10 августа 2020 05:00

На выставке "Агро 2020" представят новинки техники

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В Киеве с 11 по 14 августа пройдет 32‑я Международная агропромышленная выставка "Агро 2020". Мероприятие состоится на территории столичного экспоцентра ВДНХ и объединит 12 специализированных экспозиций по всем отраслям сельского хозяйства.

В выставке примут участие компании из пяти стран. Свою продукцию представят 729 организаций. Впервые представят нынешние новинки техники — стальной полуприцеп-зерновоз, сеялку точного высева и зерноуборочный комбайн. Также состоится Аукцион племенных животных. Все желающие смогут принять участие в открытых торгах и приобрести животных редких пород.

Запланировано много деловых мероприятий — форумы, конференции и круглые столы. Развлекательная часть включает тематические фестивали "AgroAutoShow", "AgroFoodFest", традиционная ярмарка. Состоится соревнование на открытом огне - "мангальный батл". На нем определят лучший ресторан.

Выставка делится по направлениям Экспагротех, Биотопливо, НіТесһАгро, Organic, Animal EX, Эквисвит, FishExpo, Agro Build-Expo, Агро — транспорт и логистика, EcoHouse, Современный фермер, Растениеводство и агрохимия.

Автор: Влада МОСКВИТИС
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