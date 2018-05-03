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понедельник, 07 мая 2018 00:16

На поддельные семена попадают мелкие фермеры

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- Сегодня в Украине процветает продажа поддельных семян. На них в основном попадает мелкий фермер, которому нужен минимальный объем продукции. Но официальные дистрибьюторы не желают реализовывать малое количество товара. Поэтому фермер обращается к посредникам, среди которых немало мошенников, - говорит 37-летний Александр Белоцерковский, директор ООО "АГРОВИО УКРАИНА".

Компанию основали в начале 2016 года. Цель - поддержка малого фермерства в доступе к оригинальным семенам, средствам защиты растений, удобрениям с возможностью заказать от самых маленьких объемов. Представляет известных мировых и отечественных производителей.

- У нас потребитель получает оригинальный товар и профессиональную консультацию, - продолжает Александр Михайлович. - Мы постоянно расширяем штат сотрудников. Среди требований - аграрное образование, умение и желание продавать и иметь стабильный доход.

ООО "АГРОВИО УКРАИНА" набирает менеджеров для удаленной работы, которые будут представлять и продавать продукцию компании. Условия трудоустройства можно узнать по телефону 0 (97) 900 00 65 и на сайте компании: www.agrovio.com.ua

Автор: Анна ЛАКИЗА
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