На мини-трактора дают годовую гарантию

- Не люблю зиму, потому что приходится чистить двор от снега чуть ли не ежедневно. От лопаты спины уже не чувствую, - рассказывает 44-летний Александр Чубатый из поселка Ольховец Новоушицкого района Хмельницкой области - В прошлом году приобрел мини-трактор со шнековым снегоуборщиком, теперь не гну спину.

Техника оснащена системой предпускового подогрева для облегчения запуска двигателя в холодное время. Подходит для работы в поле, саду, фермерском хозяйстве и лесхозе. Можно использовать для вспашки, посадки и копания. Благодаря прицепному оборудованию - бороновать поле, опрыскивать огород, перевозить грузы до 1,5 т, косить траву. Компактный размер позволяет работать даже в теплице.

- Мини-трактор обошелся в 70 тысяч, но он того стоит. В комплекте шла грунтофреза. Культиватор докупил. В следующем году приобрету еще плуги и косилку, чтобы справляться со всеми сезонными работами самостоятельно.

Стартовая цена мини-трактора составляет 52 тыс. грн. Для хозяйств с площадью земель до 5 га оптимальный вариант - модель мощностью от 12 л. с. Для участков более 5 га понадобится устройство мощностью от 24 л. с. Силовые агрегаты в 35-40 л. с. подходят для обработки поля от 10 га.

- Мой мини-трактор имеет 24 лошадиные силы. Спокойно обрабатываю свой город. Потом еще теще помогаю и на подработки односельчане нанимают.

Такая техника способна бесперебойно работать на равнине и в горной местности благодаря крупным протекторам на колесах. Удобна в маневрах, осторожно и четко входит в любой поворот.

- Мини-трактор оснащен датчиками температуры двигателя, давления смазочной системы. Коробка передач имеет шесть скоростей вперед и две - назад, - рассказывает менеджер по продаже сельскохозяйственной техники 42-летний Василий Кеба из Винницы. - Наши специалисты привозят технику заказчику. Доставка по области бесплатно. Обучают пользоваться мини-трактором, объясняют все тонкости. Предоставляем летнюю гарантию, предусматривающую техническое обслуживание профессиональными механиками.

Заказать мини-трактор можно по телефону 0 (67) 431 08 34. Работники магазина подберут оптимальный вариант на ваши средства.

Подробную информацию узнавайте в магазине фирмы "Азимут" по адресу: г.Винница, ул. Брацлавская (бывшая Островского), 69.