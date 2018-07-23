На кусте крыжовника должно быть не больше 20 веток

— Хотела выбрасывать крыжовник, потому что не родил. Но посоветовали оживить его суперфосфатом, - говорит 37-летняя Юлия Матвиенко из села Жерди Чемеровецкого района Хмельницкой области.

Женщина копает вокруг куста ров, наливает 5 л воды. Посыпает 50 г суперфосфата и 100 г золы. Поливает еще раз. Через две недели опрыскивает куст раствором мочевины - разбавляет 30 миллилитров в ведре воды. Добавляет марганцовки. Опрыскивает утром или вечером.

- Не знала, что у агруса надо обрезать ветки. Думала, чем более пышный, тем лучше. Вот и рос себе. Только не родил. На ягоды сил не хватало. Удалила ветки, и порадовал ягодами.

Первую обрезку крыжовника советует делать сразу после посадки. На каждой ветке надо оставить до четырех почек. В следующем году молодые побеги укорачивают на треть. Из прикорневых оставляют 6-8 наиболее развитых. Остальные вырезают. На третий год куст дает первый урожай и имеет 12-15 веток разного возраста. В ноябре укорачивает побеги проходящего года. Из прикорневых советует оставить четыре самые лучшие. На пятый год плодоносит больше всего. Тогда на кусте должно быть не больше 20 веток.