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понедельник, 17 июня 2019 00:30

Мини-трактором летом хорошо зарабатывать

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- Этот год дождями заливает, везде сорняки выше моего роста, а у меня двор чистенький. Внуки и дети охотно приезжают отдохнуть и полежать на природе, - говорит 58-летний Юрий Михайленко из поселка Браилов Жмеринского района в Винницкой области.

- Возле дома имеем 20 соток земли. Есть сад, большой цветник и грядки для жены. Чтобы обкосить это все добро и привести до толку, раньше тратил до месяца. Сейчас максимум полдня. Как только возникает необходимость, сразу делаю. Часть сада переводим на садовую траву. У нас есть пахучая трава, есть низкорослая. По такому двору и самому приятно пройтись босыми ногами.

Юрий Владимирович прошлой весной приобрел мини-трактор. Устал обрабатывать огороды с сапой. Теперь на руки легче и результат хороший.

- Имеем кусок клубники. Чтобы выкопать новый участок под ягоду, должен был с лопатой рачковать на огороде три дня. Теперь до получаса. Землю сначала вспахал, а потом еще и закультивировал. Стала мягонькая, как пух. Сажать в такую было приятно, и результат виден сразу. В этом году клубника уродила, как спичечный коробок. Ягоды намного больше. Наконец сельское хозяйство стало приятным, - говорит мужчина.

Трактор помогает и зарабатывать. Кому-то сено срочно выкосить, кому вспахать, кому яму выкопать для мусора, а затем вспахать или покропить поле. На покупку семья собирала деньги несколько лет. Ради трактора продали три коровы. Но мужчина убежден, что покупка стоит затрат.

- Землю эффективно обрабатывать техникой. Начинают с малых тракторов мощностью 12-15 лошадиных сил. Справляются со всеми работами в поле - посадка, обработка, сбор урожая. Оптимальны для владельцев участков площадью до гектара, - рассказывает менеджер по продаже сельскохозяйственной техники 42-летний Василий Кеба из Винницы.

Мини-тракторы перевозят на прицепах до 1,5 т грузов. Развивают скорость 20-25 км/ч.

- В комплекте есть грунтофреза. Другое прицепное оборудование можно купить. Это зависит от того, что планирует выращивать хозяин, - продолжает Кеба. - Малые тракторы просты и удобны. Оборудованы датчиками температуры двигателя, давления смазочной системы. Коробка передач имеет шесть скоростей вперед и две назад. Для профилактического осмотра техники бесплатно вызывают мастера.

Специалисты говорят, что самые популярные тракторы мощностью 24 лошадиные силы.

- Ими можно обработать 10 гектаров, - объясняет Василий Кеба. - Сразу покупают фрезы, картофелесажалки, культиваторы и сеялки, плуги и разное навесное оборудование. Покупателям все объясняем, даем завести и прокатиться. За 5-10 минут люди без навыков начинают ездить на тракторе.

Технику доставляют домой. Специалисты советуют сразу приобрести дополнительное навесное оборудование.

Подробную информацию можно узнать в магазине общества "Азимут" по адресу: г. Винница, ул. Брацлавская (Островского), 69,

тел.: 0(67) 431 08 34, 0(96) 388 44 00, 0(432) 27 55 49.

Автор: Валерия АВРАМЕНКО
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