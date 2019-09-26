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Мини-трактор - выгодная покупка на годы

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- Всю жизнь обрабатывали с мужем землю под плуг. В прошлом году дети подарили мини-трактор. Теперь работа на огороде выполняется быстро и без нервов. Есть чем вспахать землю и справиться с сорняками, - говорит 64-летняя Надежда Погорелая из поселка Вильшана Черкасской области.

Мини-трактор подойдет для обработки 2-3 га. Требует не более 1 л дизельного топлива за час работы.

- Заказать трактор можно по телефону. Наши ребята привозят, заводят, показывают, обучают, как пользоваться техникой. Денег за доставку по области не берем. На мототракторы дают годовую гарантию, предусматривающую техническое обслуживание профессиональными механиками, - говорит менеджер по продаже техники Василий Кеба, 41 год.

В комплекте есть почвофреза. Другое прицепное оборудование можно купить. Это зависит от того, что планирует выращивать хозяин. Малые тракторы просты и удобны. Оборудованы датчиками температуры двигателя, давления смазочной системы. Коробка передач имеет шесть скоростей вперед и две назад. Для профилактического осмотра техники бесплатно вызывают специалиста. Самые популярные тракторы мощностью 24 лошадиные силы.

- В прошлом году было трудно собирать урожай. Посоветовались с женой и заказали мини-трактор "Азимут". Его бесплатно привезли домой. Расплатился на месте. Попытался косить сорняки в саду. Трактор превысил ожидания. Понравилось, что в комплекте есть фреза. Позже закажу еще комплектацию, - говорит 54-летний Петр Мороз из села Оратив Винницкой области.

К мини-трактору присоединяются фреза, плуг, культиватор, окучник, картофелесажалка, картофелекопалка, сенокосилка. Также шнековый снегоуборщик и устройство для резки дров. Можно приобрести навесное оборудование.

- Сын приехал в гости. Сидели за столом, и он предложил купить мини-трактор. Говорю, дорого. Он позвонил в фирму "Азимут", и подобрали трактор по доступной цене. Ребята привезли его бесплатно, еще и научили им пользоваться. Дали гарантию на год. Туда входит техническое обслуживание профессиональными механиками. Теперь не придется просить соседей вспахать огород, - рассказывает 46-летний Андрей Козлюк из поселка Литын Винницкого района.

Заказать мини-трактор можно по телефону

0(67) 431 08 34. Работники магазина доставят технику бесплатно и подберут оптимальный вариант на ваши средства.

Подробную информацию узнавайте в магазине фирмы "Азимут" по адресу: г. Винница, ул. Брацлавская (бывшая Островского), 69.

Автор: Ирина КАЛЬЧЕНКО
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