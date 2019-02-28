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понедельник, 04 марта 2019 05:06

Мини-трактор покупают весной, чтобы облегчить работу на огороде

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— В прошлом году теща с тестем купили дачу под Винницей. Перебрались при условии, что купим им технику, чтобы обрабатывать огород. Сперва я колебался между мотоблоком и мини-трактором. Но когда пришел в магазин, понял, что выбор однозначен. Мини-трактор подойдет для тех, кто не хочет чувствовать себя рабочей лошадью. Мотоблок надо носить в руках. Мини-трактора имеет много дополнительной навесной техники: плуги, культиваторы, отгребатель снега и прочее. Цена хоть и выше, но управлять таким трактором безопаснее и удобнее, — говорит винничанин 30-летний Николай Сергиенко.

Николай замечает, что собственной техникой семья начала пользоваться сразу же после покупки.

— Сначала было немного страшно садиться на трактор, но специалисты проконсультировали, как управлять плугами, чтобы ничего не сломать. Сначала попихоньку, а уже до конца вспашки овладел тем трактором без проблем. Сами пахали дважды, чтобы картошку было удобнее сажать. Ряды делали плугами, окучивали тоже ими. Теща заметила, что на огороде было мало сорняка, а полоть — мягко, — радуется Николай.

К мини-трактору семья приобрела диск и косилку. Ею удобно косить сорняки вблизи двора и сено на лугу.

- Участок был запущен, и земля долгое время не обрабатывалась. Поэтому нам посоветовали сначала пройтись диском, а потом уже вспахать. Цена этой услуги достаточно высока. Нам с собственной техникой обошлось гораздо дешевле. К тому же делали так, как нам нравилось. Дождались, пока грунт подсохнет, и в пик вспашки обрабатывали, поэтому земля получилась мягкая, — рассказывает мужчина.

Наличие мини-трактора позволяет еще и зарабатывать. Ведь это в селе дополнительные деньги. Вспахать сотку в прошлом году стоило 30 гривен.

— У крестьян под домом как минимум, 10 соток огорода, вот и имеешь 300 гривен. Такая техника и солярки берет меньше, чем обычный трактор. Поэтому с каждого огорода 200 гривен чистой прибыли, — объясняет 67-летний Владимир Гончар, который пользуется техникой с прошлого года. — Зимой снег выпал, а у нас на дачном массиве его отгребают в последнюю очередь. Соседи скинулись деньгами, попросили расчистить им дорогу. В каждом дворе машина, большинство добираются на работу. С трактором быстро и без проблем — дорога чистая.

Подробную информацию можно узнать в магазине фирмы "Азимут" по адресу: г.Винница, ул.Брацлавская (Островского), 69, тел. 0(67) 431 08 34.

Автор: Валерия АВРАМЕНКО
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