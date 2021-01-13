Мини-трактор перевозит до полутора тонн груза

- У меня небольшое частное хозяйство, которое требует ежедневной кропотливой работы. Из-за этого перестал видеть семью, не было свободного времени, - рассказывает 50-летний Юрий Демчук из поселка Ломачинцы Сокирянского района Черновицкой области - Приобрел мини-трактор и теперь в обед могу позволить себе даже поспать.

Техника подходит для работы в теплице, поле, саду, фермерском хозяйстве и лесхозе. Можно использовать для вспашки, посадки и копания. Благодаря прицепному оборудованию - бороновать поле, опрыскать огород, перевозить грузы до 1,5 т, косить траву.

- За мини-трактор с культиватором и плугами отдал 75 тыс. грн. Дополнительное оборудование выбирал для работ, которые выполняю чаще всего. Грунтофреза шла в комплекте. За этот год планирую отложить деньги и докупить снегоуборщик и косилку.

Стартовая цена мини-трактора составляет 52 тыс. грн. Для хозяйств с площадью до 5 га оптимальный вариант - модель мощностью от 12 л. с. Для участков более 5 га понадобится устройство мощностью от 24 л. с. Силовые агрегаты на 35-40 л. с. подходят для обработки поля от 10 га.

- Если же нужна техника для уборки снега или вспашки земли - стоит выбрать полноприводную модель, как у меня. Регулируемые задние колеса и дифференциал, который можно блокировать обеспечивают высокую проходимость и легкость управления. Для перевозки груза лучше иметь заднеприводную модель, - добавляет Демчук.

При максимальной нагрузке мини-трактор расходует до 1 л дизельного топлива в час. Перевозит на прицепе около 1,5 т груза. Развивает скорость 20-25 км/ч. Такой технике не требуется много места для разгона.

- Мини-трактор оснащен датчиками температуры двигателя, давления смазочной системы. Техника оснащена системой предпускового подогрева для облегчения запуска двигателя в холодное время, - рассказывает менеджер по продаже сельскохозяйственной техники 42-летний Василий Кеба из Винницы. - Коробка передач имеет шесть скоростей вперед и две - назад. Наши специалисты привозят технику заказчику. Доставка по области бесплатно. Обучают пользоваться мини-трактором, объясняют тонкости. Предоставляем годовую гарантию, предусматривающую техническое обслуживание профессиональными механиками.

Заказать мини-трактор можно по телефону 0 (67) 431 08 34. Работники магазина подберут оптимальный вариант на ваши средства.

Подробную информацию узнавайте в магазине фирмы "Азимут" по адресу: г.Винница, ул. Брацлавская (бывшая Островского), 69.