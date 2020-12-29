Мексиканская тыква пахнет ананасом

- В мексиканский сорт Пипиан невозможно не влюбиться. Это тыква с маслянистой мякотью, пахнущей ананасом. Достал ее у друзей, которые тоже любят интересные сорта, — рассказывает Руслан Духов, 34 года, из села Мишурин Рог Верхнеднепровского района Днепропетровской области.

Собрал коллекцию из 40 сортов. Пипиан выращивает четыре года.

— Тыква долго хранится. Лежит в погребе до трех лет. В отличие от восковых сортов, имеет нежный, а не пресный вкус.

Листья и стебли Пипиана — как у обычной тыквы. Семена белые, по краю с голубыми ворсинками. Плоды круглые, белые, с зелеными полосками. Мякоть оранжевая и сочная.

- Сорт неприхотлив, хорошо растет на рыхлой земле. Сею в конце апреля на огороде на глубину 5 сантиметров. Перед этим держу сутки в теплой воде. В ямку кладу по три семечка. Всходы появляются через неделю. Оставляю по два самых крепких растения в каждой ямке, остальное удаляю.

Схема посадки - 90 на 120 см. За сезон на кусте завязывается до 20 плодов, из каждого получает 100-200 семян. Пипиан хорошо переносит жару, но медленнее растет.

- Прошлым непростым летом удалось получить хороший урожай. Имею еще хороший сорт тыквы мускатный. Прислали из Марокко. Не боится засухи. Плоды в форме гитары, будто покрыты бородавками. Сладкие, подходят для каши. На корм животным сажаю Атлантический гигант. Вычитал, что должно вырасти до 500 килограммов. Но это у американцев. Более 15 лет пробую, а не получается более 130 килограммов. И то такой вырос, потому что посеял в стаканы на рассаду. Крупному плоду требуется больше времени на развитие, чем обычному, из-за более холодного климата.

У Атлантического гиганта мякоть ярко-желтая, сочная. Тыква сладкая даже сырая. Для хорошего урожая подкармливает почву перегноем. На растении оставляет один-два плода, остальное срывает.