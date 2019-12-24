Малину греют снегом

- В этом году забегалась и не утеплила ягодник, - рассказывает 50-летняя Юлия Флек из поселка Розовка Запорожской области. - Если бы покрыла кусты преждевременно, запрели бы. Это вредит растению, делает его чувствительным к морозам.

В бесснежные зимы на смородине погибает половина цветочных почек. Чтобы этого не произошло, укрывает кусты. Вяжет пучки по пять побегов. Поочередно пригибает к земле и прижимает кирпичом. Сверху накрывает куском фанеры или шифера.

- Металлические предметы не годятся, поскольку имеют высокую теплопроводность, от чего растению еще морознее. Если снег выпал, можно побеги пригнуть к земле и закрепить шпильками. Сверху нагрести снег. В морозы на ветви набросать сухую траву и накрыть картоном.

Срезает с куста малины поврежденные ветви, чтобы осталось где-то 10 здоровых. Не все перезимуют. К весне останутся шесть-восемь, которые куст сможет питать. Пригибает побеги к земле. Обматывает нетканым материалом и внутрь сует еловые ветви.