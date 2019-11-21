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понедельник, 25 ноября 2019 07:11

Малина Сафина устойчива к холоду

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— В этом году малина разочаровала. Ягод мало. О продаже или консервации даже речи не было. Потому что после зимы сразу лето наступило, — рассказывает 49-летняя Елена Тарасова из села Гусарка Биьмакского района Запорожской области. — Для растений это стресс.

Резкое потепление весной и жаркое лето не способствуют закладке ягод. Они осыпаются, не налившись.

— Муж обновил сорта. Больше всего посадил голландской Сафины, - продолжает. — Дает урожай летом и осенью. Хорошо переносит жару и засуху. Сорт устойчив к грибкам, не надо обрабатывать химикатами. Урожай с одного куста составляет 3-4 килограмма. Ягоды светлые и твердые, их удобно перевозить. Такую малину легко продавать, потому что считают, что темные ягоды перезревшие и быстро испортятся.

Малину на зиму утепляет, чтобы корень не задохнулся и не запрел. Мульчирует кусты соломой.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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