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понедельник, 11 ноября 2019 00:40

Махровые клематисы хорошо приживаются осенью

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- В цветнике у меня есть цветные ежи. Так называю махровые клематисы, - рассказывает 35-летняя София Карабань из села Озерцы Владимирецкого района Ривненской области. - Эти цветы хорошо приживаются осенью. Если теплая осень их можно сажать до середины ноября. Посаженный весной цветок дольше принимается.

Копает яму размером 60х60 см и глубиной 70 см. Бросает на дно камни и песок. Корни взрослого растения без дренажа могут загнить. Ставит растение и засыпает землей.

Клематисы накрывает в ноябре, когда почернеют листья. Их обрезает, чтобы в цветке не зимовали гусеницы. Осторожно снимает лозу с арки на землю.

- Если делать все нахрапом, то повредится лоза. Она хрупкая. В месте сгиба дает микротрещины. Там будут развиваться болезни.

Обматывает агроволокном и пригибает к земле. Мульчирует ветвями елки. Опавшие листья не подходят, потому что накапливаются возбудители болезней.

- Два года как отказалась от обычных сортов клематисов. Махровые выглядят по-богатому. Если бы не вьющиеся стебли, то показалось бы, что растут георгины.

Сорта Жозефина и Кайзер цветут в мае-июне и повторно в августе. Их малиново-розовые цветы имеют диаметр 15 см. Подобный сорт Дансин Смайл повторно цветет в сентябре. Лавандовый клематис Тешио цветет дважды. В начале и в конце лета. Сначала лепестки скручены в трубки. После распускания становятся гладкие.

- Не надо паниковать, если растения в первый год зацвели обычным цветом. Махровые сорта "разгоняются" за два-три года. У меня тоже так было. Сажаю сорта специально близко друг к другу, чтобы чередовались цвета. Выглядит издалека, как яркий ковер.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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