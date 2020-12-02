"Лысые" огурцы не имеют горечи

- Целый год искал "лысые" огурцы, а нашла только под зиму. Имеют гладкую зеленовато-белую кожицу. Издалека кажутся алюминиевыми, - рассказывает Юлия Мирчук, 50 лет, из села Бакай Вознесенского района Николаевской области.

Сорт вывели канадские селекционеры. Отсутствие шипов не меняет вкус, только нет горечи. Созревают через два с половиной месяца после посева.

- Зимние огурцы сею в теплице. Выбрала сорта, которые не боятся перепадов температур. Пальчик и Зозуля созревают за 45 дней. Неприхотливые в уходе. Зимой досвечиваю светодиодными лампами по 5 часов

Смешивает землю, перегной и солому. Семена замачивает в теплой воде до набухания. Сеет в торфяные стаканчики. Так корешок не повредится при пересадке, потому что останется в почве. Ставит на стеллажи в теплице. Когда вырастут два настоящих листика, пересаживает в землю. Ставит прутья возле растений, чтобы плелись. Через полтора месяца срывает огурцы.