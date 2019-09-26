Лук Шекспир сажают в октябре

- Не ведется у меня обычный лук. Поэтому я его закаляю. Сажаю в октябре под зиму, и он созревает к лету. Всю весну имею свежую зелень в салаты, - рассказывает Нина Кожух, 44 года, из села Яноши Береговского района Закарпатской области.

- Озимые сорта выдерживают до минус 16 градусов. А когда зима снежная, то и до минус 25. Если лук посадить раньше октября, пустит стрелки и вымерзнет. Позже - не успеет укорениться.

Делает ровчик глубиной 5 см и втыкает лук-чернушку. Присыпает землей и мульчей. Для этого годятся сухие листья, опилки или перегной.

- Люди с ним часто грешат. Не ждут, пока коровий навоз перепреет. На это потребуется не менее двух лет. Ждут, чтобы вылежался полгода, и разбрасывают по городу. От этого горят растения, особенно чеснок.

Весной сворачивает накрытие и землю пропалывает. За зиму она утрамбуется и воздух не доходит до луковиц.

- Для озимой посадки беру сорта Торнадо, Шекспир, Ред Барон, Электрик и Голиаф. Луковицы растут по 200 граммов каждая. Не горькие и хорошо лежат. Это белые сорта лука, кроме Ред Барона. Он фиолетовый. Удобен тем, что не красит продуктов в салате, в отличие от других сортов.