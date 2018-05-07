Куст вейгелы погибает от избыточной влаги

- Расчистили старые вишни перед домом и начали искать, что бы туда посадить. Увидела в семенном каталоге куст - вейгелу. Из нескольких сортов выбрала красный Бристоль Руби, - рассказывает Нина Онопко, 48 лет, из села Иванковцы Городокского района Хмельницкой области.

- Купила несколько, чтобы получилась цветущая изгородь. Писали, что лучше брать трехлетние саженцы. И действительно, все хорошо прижились.

Выкапывает ямы шириной и глубиной 50 см. Между ними должно быть расстояние не менее 2 м, чтобы было куда разрастаться. За год куст добавляет 40-50 см.

- Вейгела не выдерживает переувлажнения, поэтому на дно ямы кладу дренаж. Так будет уходить лишняя влага. Подойдет гравий или щебень.

Засыпает сверху смесь перегноя и листовой земли. Ставит саженец и досыпает доверху. Льет 20-30 л воды под каждый куст и мульчируют 10-сантиметровым слоем соломы, опилок или травы.

- Вейгела цветет дважды - в июне и в конце августа. Во второй раз не так пышно, как в первый. Бутоны сначала бледные, а после полного раскрытия становятся яркие. Красные цветы напоминают колокольчики, обильно покрывают ветви.

Для пышного цветения вейгелу удобряет несколько раз в год. В первый раз - ранней весной. На куст берет 20 г мочевины, 10 г суперфосфата, 10 г калийного удобрения. Это восстановит растения после зимовки. В середине лета вносит по 30 г суперфосфата и сернокислого калия. Эти удобрения стимулируют повторное цветение. Последний раз подпитывает в конце сентября фосфорно-калийными удобрениями - для лучшего одеревенения побегов.

- Кроме подпитки, нужно еще и обрезать поврежденные морозом побеги на половину длины. Лучшее время для этого - после окончания цветения.

Вейгелу размножают семенами. Но тогда могут не сохраниться сортовые признаки. Надежнее использовать укорененные черенки.

В середине июня срезает с молодых побегов зеленые черенки длиной 15-20 см. Обрывает листья. Ставит на ночь в раствор стимулятора роста. Потом высаживает в смесь торфа и песка, накрывает полиэтиленовой пленкой. Поливает раза в день. Через месяц укоренившиеся черенки подпитывает минеральными удобрениями. Смешивает 30 г суперфосфата и 25 г аммиачной селитры. Первые бутоны обрывает. Так сформируется прочная крона.