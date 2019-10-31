Куры породы Брама напоминают бройлеров

- Выращиваю кур породы Брама. Вырастают, как бройлеры, но тело не заплывает жиром, - рассказывает Галина Билоус, 63 года, из города Рожище Волынской области.

Взрослая курица весит 4 кг, петухи вырастают до 5 кг. Кормит их только сухими кормами, которые готовит из круп. 60% общего количества - кукурузная крупа, понемногу ячменя или пшеницы. Добавляет подсолнечный или соевый жмых. Размешивает с белково-минеральной добавкой. Зимой дает целое зерно кукурузы. Оно дольше переваривается. В углах клетки разбрасывает пучки сена, разрезанные кочаны капусты. Осенью дает кормовую свеклу и морковь.