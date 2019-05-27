Куриный перегной разводят дважды

- Заметил, что не надо спешить с вывозом навоза на огород. Если негде складывать, разбрасываю. Но сразу же зарывают в землю. Иначе выветривается азот и перегной станет пустым, - рассказывает Геннадий Масленко, 52 года, из села Блощинцы Белоцерковского района Киевской области.

- Чем глубже закопать, тем меньше будет доступа воздуха и тем дольше навоз будет разлагаться и даст больше пользы для растений.

Прикапывают перегной на глубину 20 см. Для приготовления раствора в воду добавляет средства от вредителей, например, колорадских жуков. Навоз разводит с водой в расчете 1 до 10.

- Коровий навоз лучший вариант для подпитки овощей. Коровы с выпаса запасают много питательных элементов. Хорошо подпитывает овощи настой из куриного помета. Но его надо больше разводить водой, чтобы не обжег растение. Поэтому его настаиваю до полного растворения.

Заливает килограмм помета на 10 л воды. Перед поливом этот настой дополнительно еще разводят таким же количеством воды.

- Навоз свиней не подходит для подкормки. Он гораздо беднее по своему составу. Кроме того, еще и содержит аммиак, который сжигает растения. Свиной навоз годится лишь для формирования компостной ямы.