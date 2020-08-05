Красная смородина Розовая жемчужина родят гроздьями

- Какой бы ни был сорт красной смородины, за ним надо ухаживать. Лучше выбрать экзотические виды. Такие ягоды в торте красивее и в варенье интереснее. А если будет хороший урожай, можно и продать. Посадила смородину Розовая жемчужина, — рассказывает Марина Матвийчук, 42 года из города Броды Львовской области.

Розовая жемчужина — гибрид красных и белых сортов. Ягоды розовые с перламутровым оттенком, напоминают жемчужины. Мелкие, но сладкие. На кусте растут гроздьями, как у винограда. Созревают в середине июля.

— Также выбивается из остальных сортов золотистая смородина, — продолжает. — Она высокая, поэтому без обрезки не обойтись. Тогда плоды хорошо освещаются, проветриваются и созревают. На кусте оставляю ветви разного возраста, но не старше 7 лет. От них только загущение.

Золотистая смородина цветет в начале июня. Начинают плодоносить на второй год после посадки. С каждым сезоном урожайность растет. Ягоды созревают в августе. Также выращивает смородину сортов Венера и Кишмишна. Они опыляют друг друга.

— В этом году дождливая погода плохо повлияла. Кусты стоят с пятнистыми листьями. Если оставить, опадут и урожая не будет. Так проявляется болезнь антракноз. Быстро расходится по саду, — говорит Марина Матвийчук.

Срывает и сжигает поврежденные листья. Разводит 400 г медного купороса в 10 л воды. Обрабатывает кусты красной и черной смородины и почву под ними. После сбора ягод вновь опрыскивают растения раствором 100 г медного купороса и 100 г негашеной извести в 10 л воды.

- Также растения атакует смородиновая стекловка. В июне ее гусеница выедает сердцевину побегов. Это видно, когда разломать ветки - в них будут "ходы". Стекловка любит все сорта красной и черной смородины. Кусты надо опрыскать настоями полыни или хвои.

В литре воды 15 минут кипятит 1 кг травы или хвои. Разводит настой в ведре воды и обрабатывает растения.

От угольной гнили кусты обрабатывают трижды

- Белая пятнистость - большая напасть на смородине, чем стекловка. В прошлом году столкнулся впервые. Уничтожила урожай, — рассказывает Игорь Завальный, 60 лет, из поселка Головановск Кировоградской области. — Листья и плоды покрылись пятнами. Пришлось оборвать и сжечь.

От грибка ягоды стали бурые и потрескавшиеся, будто ржавые. Наибольший вред болезнь наносит маточным плантациям смородины. На них усыхают черенки.

Смородину обработал фунгицидом каптан. Килограмм стоит 350 грн. Этот препарат можно применять для защиты всего сада.

— Последние два года кусты смородины гибнут от угольной гнили. Недуг проявляется осенью, когда жара спадает и ночи холодают. Тепла нет, а кусты сохнут. Это главный признак болезни. Следует осенью трижды профилактически обработать препаратом строби.