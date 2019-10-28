Королевская стрелиция вырастает до 10 метров

- Стрелицию королевскую одни называют райской птичкой, а я — цаплей. Такая же длинноногая и с длинным клювом, — рассказывает киевлянка Ольга Каскова, 37 лет. — Растение подарили мужу коллеги. го считают мужским, потому что цветы напоминают стрелы.

Стрелицию завезли из Мадагаскара. Там цветет полгода. В домашних условиях — четыре месяца. Длинные темно-зеленые листья похожи на банановые. Одно растение дает по пять цветков с оранжевыми и лиловыми лепестками. Когда цветок увядает, сразу появляется новый.

— Не знала, как его размножать. Вырастила из семян. Сеять можно только свежее и много. Чем старше, тем хуже прорастает.

Семена на сутки замачивают в воде с температурой +35-40°C. Периодически ее меняет. Смешивает поровну землю с песком. Засыпает в пластиковые стаканы на 250 мл с отверстиями на дне. Кладет семена, вдавливает пальцем. Накрывает стеклянными крышками или заматывает пленкой. Так внутрь не доходит воздух и не заведется грибок. Ставит в светлое теплое место. Когда проклюнутся ростки, накрытие снимает.

— Горшок увеличиваю постепенно. Растение будет большое. Моя стрелиция выше метра. В природе достигает до 10 метров.

Молодое растение пересаживает каждый год. У взрослого корни хрупкие и легко повреждаются. Поэтому делают это раз в два года.