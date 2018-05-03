Корма для животных покупают в интернет-магазине

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
Просмотров: 1593
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 7056
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1143
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Рагули считают: я плачу налоги - убирайте за мной дерьмо моих собак
Просмотров: 1179
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 207
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1935
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
1 Просмотров: 7200
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 3231
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 2043
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Фото
Все фото
2
2
2
2
7
Гладиолус Юкункун меняет цвет
Гладиолус Юкункун меняет цвет
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Фермерам объяснили, как вносить минеральные удобрения
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Выращенные по биодинамической технологии продукты вкуснее
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Семена фасуют в герметичные пакеты с прозрачным окошком
Посевной календарь на 2015 год
Посевной календарь на 2015 год
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1935
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4545
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 6093
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 810
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
2 Просмотров: 8901
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
06 мая 2018
Просмотров: 1341
Дев'яності повертаються
– Прийшла і верещить: "Я тебе закрию!" А я сміюся, бо маю волосату руку – покровителя. Серйозний депутат за мною стоїть, – ...
понедельник, 07 мая 2018 05:06

Корма для животных покупают в интернет-магазине

  Комментировать

Весной каждый хозяин старается вырастить цыплят, кроликов или выкормить поросенка, чтобы осенью есть свежое вкусное мясо. Но каждый раз возникает вопрос: "Где купить качественные корма?"

- Лучше домашнюю птицу кормить комбикормом. Он содержит все необходимые вещества для идеального роста животного: измельченные остатки зерновых, жмых, шрот, рыбную муку, смесь витаминов, микроэлементы и антиоксиданты, - говорит технолог по кормлению сельскохозяйственных животных Юрий Ванжула, 46 лет.

- Мы сравнивали процесс роста цыплят, которых кормили специализированным комбикормом и обычным зерном. Разница была заметна. Ведь комбикорм хорошо усваивается, способствует выработке естественного иммунитета от болезней, обеспечивает максимальный прирост живой массы. Цыплята, которые питались зерном, были болезненными, медленно набирали вес, а корма тратилось больше.

Технолог посоветовал покупать корма в ООО "Супермаркет семян полевых культур". Здесь есть большой выбор для различных животных. Квалифицированные специалисты проконсультируют по телефону 0 (67) 443 47 88. Заказывайте в их интернет-магазине snpk.in.ua с доставкой через Укрпочту, Новую почту и другими перевозчиками. Технолог по кормлению домашних животных Марийчук Олег.

Автор: Наталія СТОЛЯРЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Корма для животных покупают в интернет-магазине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
Минимум ткани: в моду входят невиданные ранее джинсы
3
 Просмотров: 41258
59-летняя модель рекламирует бикини и делится секретами молодости
59-летняя модель рекламирует бикини и делится секретами молодости
9
 Просмотров: 31620
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день
 Просмотров: 28468
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
Украинец поразил суммой, которую заработал за год в Израиле
 Просмотров: 22286
Какой увидели Одессу в 1918 году австрийские солдаты - подборка фото
Какой увидели Одессу в 1918 году австрийские солдаты - подборка фото
16
 Просмотров: 21476
Больше всего комментируют
28
В Украине переименуют сразу две области
23
В России задержали более 1000 митингующих. Среди них - малолетние дети
8
"Хотели наказать бандеровца" - задержали группу, которая совершила покушение на киборга
7
Украинские активисты установили патриотические билборды на границе с Крымом
4
На элитное имущество сына Авакова во второй раз наложили арест
Голосов: 2414
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua