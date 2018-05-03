Корма для животных покупают в интернет-магазине

Весной каждый хозяин старается вырастить цыплят, кроликов или выкормить поросенка, чтобы осенью есть свежое вкусное мясо. Но каждый раз возникает вопрос: "Где купить качественные корма?"

- Лучше домашнюю птицу кормить комбикормом. Он содержит все необходимые вещества для идеального роста животного: измельченные остатки зерновых, жмых, шрот, рыбную муку, смесь витаминов, микроэлементы и антиоксиданты, - говорит технолог по кормлению сельскохозяйственных животных Юрий Ванжула, 46 лет.

- Мы сравнивали процесс роста цыплят, которых кормили специализированным комбикормом и обычным зерном. Разница была заметна. Ведь комбикорм хорошо усваивается, способствует выработке естественного иммунитета от болезней, обеспечивает максимальный прирост живой массы. Цыплята, которые питались зерном, были болезненными, медленно набирали вес, а корма тратилось больше.

Технолог посоветовал покупать корма в ООО "Супермаркет семян полевых культур". Здесь есть большой выбор для различных животных. Квалифицированные специалисты проконсультируют по телефону 0 (67) 443 47 88. Заказывайте в их интернет-магазине snpk.in.ua с доставкой через Укрпочту, Новую почту и другими перевозчиками. Технолог по кормлению домашних животных Марийчук Олег.