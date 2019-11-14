Комнатные растения зимуют на пенопласте

- Нельзя оставлять комнатные цветы в межсезонье без необходимого ухода, - советует Маргарита Иванченко, 41 год. Имеет питомник комнатных растений в Чернигове. - Тепло батарей высушивает воздух, и они сбрасывают листья.

Готовит растения к зиме постепенно. Уменьшает полив до раза в неделю. Иначе загниют корни и закиснет грунт. Поливает, когда светлеет верхний слой земли. Вода должна быть комнатной температуры.

- Чтобы растения легче перенесли похолодание, их надо разместить на подставке. Лучшее из пенопласта. Он перекроет доступ холода к корням.

Расставляет вазоны, чтобы не касались друг друга. Должен свободно циркулировать воздух. Отодвигает от стекла. Опрыскивает растения из пульверизатора. Или включает увлажнитель на 20-30 мин. или ставит рядом миску с водой.

- Особое внимание необходимо орхидеям. Их следует поливать погружением. Опустить горшок в ведро с отстоянной водой на 20 минут. Вынуть, слить лишнюю жидкость и поставить на подоконник.