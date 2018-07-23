Колорадского жука травлю его же ядом

— Ежегодно засаживаю на даче 10 соток картошкой, чтобы хватило всей семье, - рассказывает киевлянка 44-летняя Любовь Лесенко. - С колорадами проблем не имею - борюсь с ними их же ядом.

Женщина расставляет на огороде ловушки для насекомых.

- Беру несколько прокипяченных консервных банок, - продолжает. - В каждую кладу по половине сырой картофелины, натираю стенки свежим картофельным соком. Вечером оставляю ловушки между кустами. На утро в каждой собирается куча колорадов. Пересыпаю их в литровую банку. Беру только взрослых. Высыпаю в 5-литровую кастрюлю, заливаю водой и плотно закрываю. Чтобы не вылезли, крышку придавливаю чем-то тяжелым.

Через неделю настойкой можно опрыскивать.

- Если все жуки утонули - готов. Насекомых выбираю. Получается концентрат. Им опрыскивать нельзя - сожжет картофель. Разбавляю литр в ведре воды. Здесь все индивидуально. Сначала лучше сделать слабее, где-то 1 литр концентрата на 12 литров воды.

Опрыскиваю утром раз в две недели. От химикатов давно отказалась. Потому что та химия нашему здоровью вредит,.