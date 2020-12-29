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понедельник, 04 января 2021 00:01

Клещевину срубают после заморозков

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- В народе клещевину называют пальмовым или райским деревом. Но это однолетнее растение. Вырастает на несколько метров,-говорит 63-летняя Ольга Колесник из Кропивницкого. - Листья широкие, похожи на кленовые. Ствол крепкий. Срубаем его после заморозков.

Клещевину сажают как декоративную. Во многих странах выращивают промышленно. Из семян производят касторовое масло. В медицине оно известно как слабительное средство.

- Когда-то семена купила через интернет. Похожи на фасоль. В скорлупе, как у каштана. Сеем возле выгребной ямы. Раньше из нее дважды в год выкачивали воду. С тех пор, как возле нее посадили клещевину - не набирается.

Стебель растения прямой и полый. Имеет ткань для запасания воды. Плод размером 2,5 см, в нем три семечки. Листья-величиной до 15 см.Цветы появляются на длинных соцветиях. Мужские растут снизу, женские — сверху.

- Клещевина бывает с белыми или красными цветами. Цветет с августа, семена созревают в середине осени. Коробочки собираю перед заморозками. Выбираю самые лучшие и кладу созревать на чердаке, возле лежака от грубы. Делаю это в рукавицах, чтобы не уколоться. А в декабре лущу коробочки, семена легко выпадают. Храню в тепле.

Семена токсичны для людей и животных. Для ребенка опасна одна "фасолина", для взрослого — восемь. Для проращивания годится в течение четырех лет.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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