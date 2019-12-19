Картофельные очистки увеличивают урожай

Тамара Билоус, 38 лет, из села Тетеревка под Житомиром удобряет огород удобрением из картофельных очисток. Оно ускоряет рост корней и способствует цветению растений. Благодаря калию ягоды созревают сладкие.

- Живу под городом, взять перегной негде, - рассказывает Тамара Билоус. - Недавно открыла для себя удобрение из картофельных очисток. Не убирает их, а разбрасываю по огороду. За зиму перегнивают, весной почва становится рыхлой и плодородной.

За зиму готовит удобрение. Высушивает тонко обрезанную шелуху у батареи или в духовке. При высокой температуре сохнет быстрее и погибают споры грибков.

- В духовку кладу на газету мягкой стороной вверх, чтобы не прилипали, - продолжает. - Сухие корки перемалываю в блендере и складываю в сумочки из ткани. Чтобы духовку не жечь специально, сушу кожуру на верхней полке, когда на нижней что-то пеку.

Удобрение хранит до весны. Удобряет огурцы, капусту, тыкву, малину, крыжовник и плодовые деревья. Сыплет по 1 ч. л. в каждую ямку на огороде.

- Важно правильно вносить, - говорит Тамара Билоус. - У смородины корневая система поверхностная, поэтому у ствола нельзя подкапывать. Чтобы не повредить молодые корешки, делаю ров глубиной 15 сантиметров в 30 сантиметрах от куста.

Выкладывает на дно намоченные шкурки из картофеля и засыпает. Так же удобряет землянику и овощи.