Канадский биопродукт "Санекс Septix" поможет зимой

Биопродукты "Санекс Septix" для очистки выгребной ямы следует применять ежемесячно. Эффективны летом и зимой при любых температурах.

Зимой вызвать ассенизатора - дорого, да и в метель он не скоро приедет. Кроме того, ассенизатор не всегда может решить проблемы с выгребной ямой или забитыми трубами. Экономя на коммунальных, мы используем более холодной воды, и трубы забиваются жирами.

Наборы "Санекс Septix", содержащие продукты для очистки выгребных ям и труб от жиров, идеальны для применения в зимнее время. Ну а то, что их бесплатно доставят Укрпочтой - будет приятным дополнением.

Консультанты "Санекс Septix" всегда посоветуют, как применять препарат, какой продукт лучше выбрать в определенной ситуации.

Используют средство независимо от температуры на улице. Кроме того, биопрепарат восстанавливает дренажную систему.

Изготавливают в Канаде.

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