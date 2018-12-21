Канадский биопродукт "Санекс Septix" поможет зимой

Биопродукты "Санекс Septix" для очистки выгребной ямы следует применять ежемесячно. Эффективны летом и зимой при любых температурах.
Зимой вызвать ассенизатора - дорого, да и в метель он не скоро приедет. Кроме того, ассенизатор не всегда может решить проблемы с выгребной ямой или забитыми трубами. Экономя на коммунальных, мы используем более холодной воды, и трубы забиваются жирами.
Наборы "Санекс Septix", содержащие продукты для очистки выгребных ям и труб от жиров, идеальны для применения в зимнее время. Ну а то, что их бесплатно доставят Укрпочтой - будет приятным дополнением.
Консультанты "Санекс Septix" всегда посоветуют, как применять препарат, какой продукт лучше выбрать в определенной ситуации.
Используют средство независимо от температуры на улице. Кроме того, биопрепарат восстанавливает дренажную систему.
Изготавливают в Канаде.
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