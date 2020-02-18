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понедельник, 24 февраля 2020 05:35

Канадский биопродукт подготовит выгребную яму к весне

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"Санекс Bio Septix" - средство для переработки отходов в выгребных ямах, септиках и для очистки канализационных сточных труб. Биопродукты реактивируют работу дренажа, восстанавливают объем выгребной ямы. 200-граммовой упаковки хватит на полгода ежемесячного применения для уличного туалета. Средство помогает избавиться от неприятного запаха, который усиливается весной.

"Био Дрен" эффективно почистить трубы в доме. Зимой они часто обрастают слоем органических отходов, поскольку жиры в холодной воде не растворяются. Из-за остатков пищи с жирами трубы забиваются. С этим без проблем справится "Био Дрен". Препарат действует по всей длине сточной трубы - от сливного колена до выгребной ямы в частном доме или в основной стойке в многоэтажке. Одной упаковки средства хватит на 3 месяца.

Выбрать необходимый биопродукт и получить консультацию можно на сайте

t-klio.dp.ua.

"Bio Septix Санекс" продается в торговых сетях и розничных магазинах Украины.

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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