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понедельник, 17 августа 2020 05:55

Канадские биотаблетки "Комплекс" восстановят работу старого септика

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Хозяевам частных домов не обойтись без биопродуктов канадского производства "Санекс Septix". Вызвать ассенизатора - навредить выгребной яме. Постоянное откачивание добавляет проблем работе септика. А биопродукты восстанавливают дренаж, чистят стенки и дно септика, защищают от неприятных запахов. Особенно ситуация обостряется летом. От жары запах из септика усиливается.

Биопродукт "Комплекс" - это таблетки для очистки канализационных труб и переработки отходов в выгребных ямах, септиках и канализации в домах и квартирах. Удобны в использовании - достаточно поместить таблетку в туалетный бачок. Также "Комплекс" возобновляет работу старых септиков, реактивируя их. При заказе на сайте в августе действует скидка - 5%.

Биопродукт "Активатор компоста" ускоряет компостирование органических отходов. Это удобрение идеально для обогащения почвы на огороде и земли для цветов в горшках. Также препарат разлагает листья, траву.

Канадские биопрепараты заказывают на сайте t-klio.dp.ua.

Покупку от 1000 грн доставят бесплатно Укрпочтой и "Новой почтой".

Автор: Олеся ЯВОРСКАЯ
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