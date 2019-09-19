Канадские биопродукты "Санекс Septix" заказывают с бесплатной доставкой

Биопродукты "Санекс Septix" канадского производства эффективны при поддержке в рабочем состоянии уличных туалетов и выгребных ям в холодное время года. Больше хозяев частных домов радует то, что они восстанавливают дренаж. Очищенная жидкость впитывается в почву.

Биосредство "Био Дрен" поможет очистить трубы от жировых и других органических отложений. Очищает трубы по всей внутренней поверхности от сливного колена до выгребной ямы в частном доме или до основного стояка в многоэтажке.

Биотаблетки "Комплекс" эффективны и удобны в использовании. Владельцы частного дома не заморачиваются с дозировкой. Таблетку надо поместить в бачок и спокойно заниматься своими делами. Биопродукт прочистит канализационный сток, восстановит дренажную систему и переработает органические отходы в жидкость.

Осенью люди массово сжигают листья. Это вредит окружающей среде. Препарат "Активатор компоста" превращает листья и траву в качественное органическое удобрение.

Канадские биосредств можно приобрести на сайте t-klio.dp.ua.

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