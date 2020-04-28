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понедельник, 04 мая 2020 07:35

Каллы не подкармливают во время цветения

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— Калл у меня полсада. Только голландские сорта, — рассказывает Тамара Белоус, 38 лет, из села Тетеревка под Житомиром. - Покупаю клубни, а не готовые с цветом. Чтобы не обмануться с цветом, беру в проверенном питомнике.

Каллы бывают розовые, сиреневые, желтые, красные и черные. Выращивает сорт Капитан Альма. У него серединка цветка белая, а края насыщенно-розовые. У сорта Пикассо цветы фиолетово-белые, у Капитан Сафари — желтые с красными краями.

- Эти сорта необычные, двухцветные, - продолжает Тамара Билоус. — Имею в коллекции и аристократов — Самбу и Суматру с неяркими розовыми цветами.

Клубни калл весной обязательно делит. Иначе "детки" будут забирать на себя все силы и растение не зацветет. Новые должны вырасти до размера черешни. Мелкие как горох не трогает. На них не будет крупных цветов.

Перед посадкой клубни держит полчаса в растворе марганцовки. Отрезает гниль до здоровой ткани, раны мажет зеленкой. Сажает в мае, когда держится тепло. Цветут все лето.

- Подкармливаю при закладывании бутонов. Во время цветения это повредит. Требуется комплексное удобрение с азотом, калием и фосфором. После этого обильно поливаю. Каллы можно выращивать и в комнате. Почву набираю на огороде. У меня чернозем. Растут до осени, пока не увянут листья и стебель. Заблаговременно не обрезаю.

Клубни из цветника осенью пересаживает в горшки. Ставит в сухой погреб, чтобы не покрылись плесенью.

Каллы устойчивы к болезням, но иногда могут повреждаться мозаикой.

От нее на листьях появляются белые пятна. Они увеличиваются и постепенно сливаются между собой в полосы, идущие вдоль жилок. От этого листья скручиваются и больное растение не цветет. Тогда его стоит опрыскать фунгицидами.

Все части калл ядовиты. При попадании в организм могут вызвать рвоту или другие раздражения. Эти цветы следует держать подальше от маленьких детей, а все процедуры с растением проводить в перчатках.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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