Кабачки проращивают на влажной ткани

- По опыту знаю, свежие семена кабачков лучше не брать. Будут усыпаны пустоцветами, - говорит 47-летняя Ольга Осипчук из поселка Черниговка Житомирской области.

- Их называют мужскими цветками. В них образуется пыльца для опыления женских, но сами плодов не дают. Лучше брать двух-трех-летние семена. Растения дадут больше завязи и будут более устойчивы к болезням.

Перед посадкой прогревает семена несколько дней на солнце. Затем замачивает на полчаса в 1-процентном растворе марганцовки и промывает в холодной воде.

- Чтобы взошли все вместе, перед посевом кладу на полчаса в такой раствор. На литр теплой воды - чайную ложку нитроаммофоски, столовую - золы и полтаблетки микроэлементов для овощей. Продаются в садовых магазинах. Далее семена заворачиваю для набухания во влажную ткань, затем в полиэтилен и кладу в теплое место. Проветриваю несколько раз в день, чтобы не образовалась плесень.