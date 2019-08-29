Иван Яланский вырастил 31-килограммовый арбуз

В городе Голая Пристань Херсонской области выбрали самый большой арбуз Украины. Это произошло на XVI фестивале "Украинский арбуз - сладкое чудо", куда приехали 50 фермеров. Рекордсменом стала ягода весом 31 кг 800 г. Ее вырастил Иван Яланский из местного фермерского хозяйства "Фаворит".

- Нет никаких секретов в выращивании больших арбузов. То сорт такой, что может вырасти ягода и на 60 килограммов без любых удобрений. Надо лишь трудиться, тогда и будут такие результаты, - рассказал Иван Яланский. - Этот сорт не гибрид, поэтому мы остановились на нем. Он имеет преимущество: за два года адаптируется под местный климат.

Самый большой арбуз - американского сорта Каролина Гросс. Созревает за 115-120 дней, в отличие от остальных сортов. Те поспевают за 80 дней. Семена этого арбуза привезли из города Сакраменто штата Калифорния. Выращенный плод может полежать 2-3 месяца без потери вкуса.

- Арбузы отечественных сортов направленные на размеры 5-10 килограммов, американская селекция шире. У них есть отдельно трехкилограммовые сорта и есть 30-60 килограммов. Наши арбузы растут в хозяйстве на знаменитых Олешковских песках. Там много солнечных дней, которые и обеспечивают хорошее качество большой ягоды.