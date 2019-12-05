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понедельник, 09 декабря 2019 05:36

Ирисы утепляют землей

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- Без утепления ирисы не перезимуют, - рассказывает 59-летняя Валентина Бобровская из села Ирша Радомышльского района Житомирской области. - Делаю это в начале декабря, как только наступает стабильный холод. Если не утеплить, луковицы погибнут.

Нагребает землю так, чтобы не обнажалось корни.

- Не следует добавлять хвою. Она не утепляет, а только повышает кислотность почвы, - говорит. - Нейтрально действует солома или сухие листья. Но может развеять ветер и перенести на цветы бактерии. Лучше всего подходит грунт.

Землю отгребает весной, как только растаял снег. Подгнившие корневища обрезает до здоровой ткани. Срезы посыпает стрептоцидом, кладет подсохнуть и сажает в горшок для обновления. В цветник пересаживает их в мае. Это должно быть новое место, где нет спор грибка. Сажать надо на солнечной стороне. Подальше от кустов, выше 2 м, потому что будут затенять.

- Весной подкармливаю минеральным удобрением для цветущих растений, - добавляет. - Должны содержать фосфор и калий. Можно заменить гранулированным куриным пометом. Земля после него становится рыхлая, как торф.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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