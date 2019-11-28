Инкубатор сам переворачивает яйца

- Чтобы были здоровые цыплята, нужны качественные домашние яйца и надежные инкубаторы, - рассказывает винничанка 47-летняя Ирина Матей. Продает на Центральном рынке областного центра товары для сельского хозяйства.

Для домашнего хозяйства советует брать приборы на 20-80 яиц.

- Чтобы иметь цыплят несколько раз в год, покупают самые простые аппараты, - говорит. - В таких коробка из пенопласта и подогрев с терморегулятором. Вдруг исчезнет свет, пенопласт задержит тепло на 4-5 часов. Температуру регулируют с точностью до 0,1 градуса.

Инкубатор ставят в помещении с температурой 18-22°C. Большие яйца переворачивают, периодически проветривают и опрыскивают водой. Иначе пересохнут, цыпленок прилипнет к скорлупе и не сможет ее проклюнуть по периметру.

- Чтобы не заморачиваться и ничего не забыть, лучше брать автоматический инкубатор, - советует продавец. - Он переворачивает яйца сам, есть вентиляторы для проветривания.

Через 10 дней после закладки проверяют зародыши. Пустые яйца греть не стоит. Из десятка оплодотворенных за 21-28 дней вылупятся по меньшей мере восемь цыплят. Гусятам надо еще неделю-полторы. Перепелам - две недели.

- Домашние цыплята имеют крепче иммунитет, - говорит Ирина Матей. - После вылупления их держат в тепле, кормят вареным желтком. Через неделю можно переселить в коробку или ящик, поставить лампу для нагрева.

После использования инкубатор моют и проветривают. Иногда яйца трескаются, и в устройстве появляется затхлый запах. Часто забивается пухом. Его следует аккуратно вынуть. Так прибор будет дольше служить.