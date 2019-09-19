Груши дают лучший урожай после осенней подкормки

- Летние груши подкармливаю, как только собрали плоды. Так же и яблони, - рассказывает Елена Шпортько, 37 лет, из города Калуш Ивано-Франковской области. - Сейчас самое время удобрить деревья к зиме. Тогда не вымерзнут и в следующем году дадут щедрый урожай.

Осенняя подкормка позволяет накопить питательные вещества в корнях. Это повышает устойчивость растений к заморозкам. Весенняя подкормка ускоряет рост.

Замачивает 1 кг свежего помета в 15 л воды. Настаивает двое суток, добавляет 3 ст. л. суперфосфата и 2 ст. л. сульфата калия. Если дольше, аммиак выветрится. Перемешивает и поливает под каждое дерево по ведру.

- Также посыпаю калимагнезией, чтобы не было дефицита магния. Если его не хватает, листья покрываются желтыми пятнами. Надо развести 2 грамма этого вещества в литре воды и полить дерево. При этом делаю почву в саду пышнее. Для этого прикапываю опилки под стволом.

Также с середины сентября проводит санитарную обрезку плодовых деревьев. Удаляет отмершие, пораженные болезнями ветви. Срезы обязательно мажет садовой замазкой или глиной, разведенной водой до состояния густой сметаны.