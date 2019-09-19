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понедельник, 23 сентября 2019 05:36

Грунт для теплицы прогревают в духовке

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- Теплица не даст щедрый урожай в следующем году, если ее не подготовить к зиме, - рассказывает Иван Семенюк, 48 лет, из села Елиховичи Золочевского района Львовской области.

Собирает по теплице все растительные остатки, выносит на улицу и сжигает. Снимает 7-10 см почвы, где больше всего грибков и бактерий. Дезинфицирует теплицу изнутри. Жжет серные шашки из садовых магазинов или опрыскивает разведенной хлоркой. Закрывает все щели, поджигает шашку и на два-три дня закрывает теплицу. Тогда ее проветривает и моет мыльным раствором. Трет кусок хозяйственного мыла на терке и заливает 2 л теплой воды. Доводит до кипения, чтобы мыло растворилось. Два стакана мыльного раствора наливает в 10 л воды и опрыскивают теплицу изнутри. Когда высохнет, еще раз моет чистой водой. Если есть каркас накрытый полиэтиленом, его снимает и сушит. Заносит пленку в кладовку.

- После этих процедур, заношу новую почву. Если другой нет, то хотя бы прожаренную в духовке.

Землю посыпают торфом или перегноем из расчета 1/2 ведра на 1 кв. м теплицы. Высыпает по литровой банке золы и песка. Перекапывает и оставляет до морозов. После выпадения снега заносит его в теплицу. Снежная подушка должна быть не менее 20 см. Тогда земля насытится влагой.

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