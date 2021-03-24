"Грейнактив С" повышает урожайность на 20 процентов

- Много лет подряд перед посадкой обрабатываю картофель стимулятором роста, - говорит 60-летняя Антонина Дымчук из поселка Ольховец Новоушицкого района Хмельницкой области. - "Грейнактив С" повышает всхожесть, уберегает урожай от мороза, засухи и вредителей.

Для лучшего результата культуру обрабатывают трижды. Сначала семенной материал, затем на ранних всходах и до цветения.

- Растения дольше остаются зелеными, а не поражаются фитофторой, - говорит Дымчук. - Но больше всего удивил урожай - клубни были намного больше, чем обычно. Всем советую не пожалеть времени и обрабатывать картофель именно так - результат того стоит.

"Грейнактив С" увеличивает урожайность до 20%. Активирует основные процессы белкового и углеводного обменов в семенах при прорастании. Ускоряет развитие растений. Благодаря препарату формируется мощная корневая система, которая охватывает больший объем почвы. Это позволяет растению лучше использовать почвенное плодородие и увеличить количество влаги в прикорневой зоне.

- В прошлом году обработал поле гербицидом, чтобы избавиться от сорняков. Препарат сработал, но недостаточно, - рассказывает фермер Владимир Кондратюк, 50 лет, из Черкасщины. - Пришлось использовать повторно. Сорняк поборол, но соя получила мощный гербицидный стресс.

Несмотря на это фермер спас посевы. Дважды простимулировал сою "Грейнактив С-гумат". Первый раз - через неделю после внесения гербицида, во второй - во время образования почек.

- "Грейнактив" использовал и раньше, ни разу не подводил, в который раз выручил. Благодаря ему не навредил посевам и получил урожайность на 3 центнера выше, чем среднестатистическая по району.

Стимулятор используется как для предпосевной обработки семян зерновых, зернобобовых, масличных, овощных, бахчевых и технических культур, так и для опрыскивания вегетирующих растений в разных фазах их развития.

- Обрабатываю виноград стимулятором четвертый год - не могу нарадоваться ценной находке. Ягоды стали слаще и крупнее, - говорит Владимир Стицун из Запорожья. - Кроме того, препарат нетоксичен, негорюч, экологически безопасен. Быстро растворяется в воде. Совместим с другими агрохимикатами. Усиливает иммунитет.

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