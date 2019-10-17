Гранат Восьмой шар дает плоды черного цвета

- Уже лет пять, как посадила на дворе гранат. Сорт называется Восьмой шар. Цветет очень красиво. Куст обильно усыпан крупными ярко-красными цветками, похожими на фонарики, - рассказывает 53-летняя Валентина Гончаренко из Кривого Рога.

Только ради цвета стоит сажать гранат. Плоды давать начал в прошлом году. Они у него необычные. Кожура не красная, а черная с бордовым оттенком. "Зерна" темно-красные. Вкус у них кисло-сладкий, насыщенный.

Черный гранат сорта Восьмой шар принадлежит к карликовым. Высотой до 1,5 м. Подходит для выращивания в открытом грунте и в комнатных условиях.

- Сажать черный гранат лучше осенью. В идеале - до середины октября. Тогда успеет прижиться. Весной тоже можно. Но теплеет у нас стремительно, это может помешать его развитию.

Гранат любит солнце, выдерживает только легкую тень. К почве не слишком привередлив. Подойдет плодородная садовая земля. В суглинок стоит внести минеральные удобрения.

- Посадочную яму копаю размером 60 на 70. На дне обязательно нужен толстый слой дренажа. Подойдет керамзит, гравий или щебень.

Выкопанную землю разделить на три части. Одну смешать с ведром перепревшего навоза, вторую - оставить как есть. Третья не понадобится.

- Поверх дренажа засыпать чистую землю. Поставить саженец. Аккуратно расправить корни. Присыпать землей, смешанной с перегноем.

После посадки обильно полить и мульчировать соломой. Рядом вкопать столбик для подвязки. Поливать в первые годы, когда высыхает грунт.

- Если влаги не хватает, может зачахнуть. Но важно не переусердствовать, потому что корень начнет гнить. С третьего года поливать можно только в жару.

К морозам карликовые сорта устойчивы. Если зимы мягкие, достаточно окучивать землю на 15 см и мульчировать. Ничем дополнительно не укрывать. Если обмотать побеги мешковиной, выдержит до -25 ° С.

- Перед наступлением холодов у граната начинают закладываться почки. Зимой засыпают до весны. Но если побеги НЕ утеплить, от сильного мороза могут погибнуть.

Гранат обрезать лучше в апреле. Побеги следует укоротить над почкой. Оставить не менее пяти-шести крепких веточек, потому что трастение ослабнет.

- Во время активного роста почву вокруг ствола надо регулярно рыхлить. В июне подкормить органикой или смесью из 8 граммов калия, 15 г фосфора и 10 граммов азота. Осенью - только калием и фосфором.

Цвести Восьмой шар начинает на второй или третий год после посадки, плодоносить - на четвертый. Плоды крупные. По размеру как у обычного, а не карликового граната.

- Когда зацветет впервые, весь цвет желательно оборвать. Успеть до того, как завяжутся плоды. Так будет расти быстрее. Если завязь оставить, силы пойдут на развитие плодов и деревце ослабнет. В следующем году может не зацвести.