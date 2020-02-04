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понедельник, 10 февраля 2020 00:05

Готовят картошку для посадки

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В последний месяц зимы можно обрезать фруктовые деревья и виноград. Это следует делать в дни Цветка и Плода. Надо упорядочить и подрезать декоративные кусты, заготовить побеги ивы на живую изгородь. Их высаживают в марте.

Во второй половине февраля следует подготовить картофель к посадке. Отбирают клубни массой 50-60 г. Раскладывают слоями в неглубокие ящики для проращивания. Оно продолжается 30-45 дней для раннеспелых и 45-60 для среднеспелых сортов. Картофель держат при дневном свете и + 12-15 ° C, чтобы были зеленые ростки 1,2-2 см. Тогда будет хороший ранний урожай.

Надо правильно составить план чередования культур на грядках. Учесть, какие органические удобрения необходимо внести, выбрать предшествующую культуру. Ранние помидоры сеют 20 февраля, среднеспелые - с 25 февраля по 5 марта.

В начале февраля и во время растущей Луны сеют перец, а в последней декаде - баклажаны. 10 и 15 февраля - лук-порей, сельдерей - 15-25-го.

Следует осмотреть кусты смородины. Если почки вдвое больше обычных, они поражены смородиновым клещом. Их следует собрать вручную.

Автор: Галина ДМИТРИЕВА
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